Indian Scout, который построил Пи Джей Гракаускас

Пи Джей ГракаускасКогда Пи Джей Гракаускас был выбран для постройки одного из трех заказных бобберов Indian Bobber, соревнующихся с инженером-механиком Кристианом Ньюманом и инженером NASA Альфредо Хуаресом, он знал, что ему придется потрудиться.