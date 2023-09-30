Indian Scout, который построил Пи Джей Гракаускас

Пи Джей ГракаускасКогда Пи Джей Гракаускас был выбран для постройки одного из трех заказных бобберов Indian Bobber, соревнующихся с инженером-механиком Кристианом Ньюманом и инженером NASA Альфредо Хуаресом, он знал, что ему придется потрудиться.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)