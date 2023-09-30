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Indian Scout, который построил Пи Джей Гракаускас

Indian Scout, который построил Пи Джей Гракаускас

Пи Джей ГракаускасКогда Пи Джей Гракаускас был выбран для постройки одного из трех заказных бобберов Indian Bobber, соревнующихся с инженером-механиком Кристианом Ньюманом и инженером NASA Альфредо Хуаресом, он знал, что ему придется потрудиться.

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