Нигматуллин об ошибке Селихова: «Очень нелепая. Так ошибаться в больших матчах нельзя. Привез гол на ровном месте»

В 26-м туре Мир РПЛ «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 3:2 и стал чемпионом. В эпизоде с голом «Зенита» на 14-й минуте матча вратарь красно-белых допустил ошибку, выбив мяч в Клаудиньо, после чего тот открыл счет в матче.