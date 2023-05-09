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Нигматуллин об ошибке Селихова: «Очень нелепая. Так ошибаться в больших матчах нельзя. Привез гол на ровном месте»

В 26-м туре Мир РПЛ «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 3:2 и стал чемпионом. В эпизоде с голом «Зенита» на 14-й минуте матча вратарь красно-белых допустил ошибку, выбив мяч в Клаудиньо, после чего тот открыл счет в матче.

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