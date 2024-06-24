Туристов и бизнесменов из Узбекистана пригласили в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 24 июня, ФедералПресс. В пятницу, 21 июня, в Правительстве Приморского края состоялась встреча председателя правительства региона Веры Щербина с замглавы МИД Узбекистана Эркином Хамраевым и Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в РФ Ботиржоном Асадовым.