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Военное обозрение

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Американский бизнесмен назвал «крупнейшим военным провалом» летнее контрнаступление ВСУ

Американский бизнесмен назвал «крупнейшим военным провалом» летнее контрнаступление ВСУ

На сегодняшний день в поражении Украины сомневается только очень глупый человек.

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