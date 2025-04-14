«Купол Донбасса» сорвал сотни атак беспилотников ВСУ

Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» сорвала 317 атак украинских беспилотников на мирных граждан и инфраструктуру Донецкой народной республики (ДНР), сообщает Telegram-канал «Штаб Обороны ДНР».
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