Пушков: после возвращения Трампа между США и Европой наметился зримый раскол

Заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что после возвращения Дональда Трампа в Белый дом Запада в прежнем виде больше не существует, показывает глубину раскола между Брюсселем и Вашингтоном, а также уровень тревоги руководства ЕС.