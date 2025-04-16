Пушков: после возвращения Трампа между США и Европой наметился зримый раскол

Заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что после возвращения Дональда Трампа в Белый дом Запада в прежнем виде больше не существует, показывает глубину раскола между Брюсселем и Вашингтоном, а также уровень тревоги руководства ЕС.
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