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В Германии жителей призвали экономить газ, чтобы не платить Путину

В Германии жителей призвали экономить газ, чтобы не платить Путину

Немецкое издание Die Zeit обратилось к читателям с призывом поменьше тратить газа, так как в Европе сейчас сложился его дефицит.

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