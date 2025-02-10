У большинства опрошенных россиян нет финансовой подушки на старость

Большинство россиян не предпринимают активных шагов для создания финансовой подушки к пенсии. Об этом информирует исследование, проведенное НПФ «Эволюция» совместно с Финансовым университетом при правительстве РФ, пишет РБК.
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