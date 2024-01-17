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Intel по итогам прошлого года удалось стать крупнейшим поставщиком полупровод...

Intel по итогам прошлого года удалось стать крупнейшим поставщиком полупровод...

Intel по итогам прошлого года удалось стать крупнейшим поставщиком полупроводниковой продукцииУчастники рынка полупроводниковых изделий в этом месяце будут подводить итоги не только предыдущего квартала, но и всего 2023 года, и специалисты Gartner уже поделились с аудиторией предварительными данными.

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