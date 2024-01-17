Intel по итогам прошлого года удалось стать крупнейшим поставщиком полупровод...

Intel по итогам прошлого года удалось стать крупнейшим поставщиком полупроводниковой продукцииУчастники рынка полупроводниковых изделий в этом месяце будут подводить итоги не только предыдущего квартала, но и всего 2023 года, и специалисты Gartner уже поделились с аудиторией предварительными данными.