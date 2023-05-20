Казанский "Рубин" вернулся в Российскую премьер-лигу

Казанский "Рубин" победил калининградскую "Балтику" в матче 32-го тура Первой лиги и через год после вылета вернулся в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
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