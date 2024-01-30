Лавров: глава МИД Швейцарии не объяснил смысл копенгагенского формата без России

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис в ходе встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым не смог ответить на вопрос о смысле встреч в рамках копенгагенского формата по Украине, если в них не участвует России.
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