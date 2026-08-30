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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ченнинг Фрай: «Лука выиграет чемпионат, но не с этим стилем игры. Прежде он смирится и перестроится»

Чемпион НБА в составе «Кливленда» Ченнинг Фрай считает, что лидеру « Лейкерс » необходимо перестроиться на более командный стиль, если он хочет завоевать титул.

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