35 почтовых отделений открылись после модернизации в Новосибирской области

Торжественная церемония прошла в Правительстве Новосибирской области в дистанционном формате. Андрей Травников и Михаил Волков провели рабочую встречу, а также поставили свои подписи под соглашением о сотрудничестве между Правительством Новосибирской области и акционерным обществом «Почта России».
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