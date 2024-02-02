35 почтовых отделений открылись после модернизации в Новосибирской области

Торжественная церемония прошла в Правительстве Новосибирской области в дистанционном формате. Андрей Травников и Михаил Волков провели рабочую встречу, а также поставили свои подписи под соглашением о сотрудничестве между Правительством Новосибирской области и акционерным обществом «Почта России».