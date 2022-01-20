Может ли маленькая собака заменить кошку?

«Как кошка!» — говорят несведущие прохожие, увидев маленькую собачку на поводке. И действительно, на первый взгляд кажется, что нет никакой разницы: обе занимают одинаковое пространство, могут ходить в лоток и съедают небольшое количество еды.
«Как кошка!» — говорят несведущие прохожие, увидев маленькую собачку на поводке. И действительно, на первый взгляд кажется, что нет никакой разницы: обе занимают одинаковое пространство, могут ходить в лоток и съедают небольшое количество еды.
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