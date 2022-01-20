Все о наших питомцах

20 431 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Павел К
    Почему не уничтожаете? Ждете пока человека загрызут?В Дно бродячие со...
  • александр пасечник
    ...реально отравить на лесоповал...Жданов и Волков в...
  • Борис Николаевич
    Держать этого пушистика во дворе, и не пускать в дом, и никакие его минусы вас не коснутся...!Недостатки британ...

Может ли маленькая собака заменить кошку?

«Как кошка!» — говорят несведущие прохожие, увидев маленькую собачку на поводке. И действительно, на первый взгляд кажется, что нет никакой разницы: обе занимают одинаковое пространство, могут ходить в лоток и съедают небольшое количество еды.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх