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В России предложили создать фонд взносов компаний, желающих вернуться в страну

В России предложили создать фонд взносов компаний, желающих вернуться в страну

Председатель партии и лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов предложил создать специальный «Фонд восстановления Новороссии» за счёт взносов западных компаний, желающих вернуться в Россию.

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