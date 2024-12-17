Политолог Станкевич: служить в беспилотных восках смогут люди без физподготовки

Дмитрий Гурин

Станкевич историк и к армии имеет такое же отношение как и к гинекологии. Даже просто пройти километров 10-12, по городу в достаточно легкой защите но с полной экипировкой большинству выпускников школ не под силу, не говоря уже о переноске еще и комплектов БПЛА и возможно бегом с прыжками....