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Газета.ру

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Политолог Станкевич: служить в беспилотных восках смогут люди без физподготовки

Политолог Станкевич: служить в беспилотных восках смогут люди без физподготовки

Рост применения беспилотников в боевых действиях - это новый этап в развитии военных технологий. Потребность в создании специальных войск, которые будут ориентированы на работу с беспилотными системами, назрела уже давно, считает политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
Станкевич историк и к армии имеет такое же отношение как и к гинекологии.  Даже просто пройти километров 10-12, по городу в достаточно легкой защите но с полной экипировкой большинству выпускников школ не под силу, не говоря уже о переноске еще и комплектов БПЛА и возможно бегом с прыжками....
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