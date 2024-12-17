Политолог Станкевич: служить в беспилотных восках смогут люди без физподготовки

Рост применения беспилотников в боевых действиях - это новый этап в развитии военных технологий. Потребность в создании специальных войск, которые будут ориентированы на работу с беспилотными системами, назрела уже давно, считает политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич.
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