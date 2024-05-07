24-летнюю Audi A8 продают за 12 миллионов рублей

За четверть века своего существования седан Audi A8 имеет пробег всего 4678 километров. Рестайлинговый седан первого поколения Audi A8 2000 года выпуска в близком к новому состоянию предлагается продавцом из Кирова на сайте Авто.
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