США разрабатывают план смягчения санкций против России для восстановления связей

Администрация президента Дональда Трампа активно работает над планом смягчения санкций против России, стремясь восстановить дипломатические связи и остановить конфликт на Украине, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
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