Мирный житель Белгородской области ранен при атаке дронов ВСУ

Global Look Press/Keystone Press Agency/Yevhen Kotenko Один мирный житель пострадал в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на два населенных пункта Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии