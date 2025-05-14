Суд ЕС признал фон дер Ляйен ответственной за сокрытие информации о вакцинации

www.globallookpress.com/Philipp von Ditfurth/dpa Европейский суд юстиции признал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен ответственной за сокрытие информации о контрактах на закупку вакцин против COVID-19 в период с 2021 по 2023 год.