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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алмейда – об уходе из UFC: «Я принял бой с Куниевым за 15 дней до турнира. Решение UFC было несправедливым»

Жаилтон Алмейда рассказал об уходе из UFC и предложении от ACA . – Почему вы приняли бой с Куниевым и после этого были уволены из UFC? – Я принял этот бой за 15 дней до турнира и считаю, что решение UFC было ко мне несправедливым.

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