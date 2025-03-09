Петербург снова в топе направлений на майские праздники

Где россияне чаще всего собираются провести длинные выходные, выяснил сервис «Туту.ру» В мае россиян ожидают короткие каникулы, и многие с удовольствием покидают свой дом, чтобы отдохнуть и сменить обстановку.
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