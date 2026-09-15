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Личный лифт, терраса на 200 метров и арт-объекты за миллионы: как выглядят самые дорогие квартиры звезд

Личный лифт, терраса на 200 метров и арт-объекты за миллионы: как выглядят самые дорогие квартиры звезд

Рассматриваем шикарные интерьеры отечественных селебрити. Соцсети Коллаж: 7Дней.ru Терраса в 200 «квадратов», арт-объекты за миллионы долларов, огромный аквариум, стены из кожи угря — чего только нет в квартирах звезд российского шоу-бизнеса.

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