Личный лифт, терраса на 200 метров и арт-объекты за миллионы: как выглядят самые дорогие квартиры звезд

Рассматриваем шикарные интерьеры отечественных селебрити. Соцсети Коллаж: 7Дней.ru Терраса в 200 «квадратов», арт-объекты за миллионы долларов, огромный аквариум, стены из кожи угря — чего только нет в квартирах звезд российского шоу-бизнеса.