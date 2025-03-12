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Царьград

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Валежник собирать в лесу можно, но есть нюансы: комментарий юриста

Валежник собирать в лесу можно, но есть нюансы: комментарий юриста

Граждане нередко считают валежником любое дерево или его части, которые лежат на земле, однако такое определение не является верным.

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