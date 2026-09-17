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New SEC order opens path for stock tokenization

The U.S. Securities Exchange Commission approved a temporary rule, the Innovation Exemption, to allow the limited trading of tokenized stocks.

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