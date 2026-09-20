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РКН зафиксировал вмешательство извне во время выборов

РКН зафиксировал вмешательство извне во время выборов

Специалисты зафиксировали случаи вмешательства извне во внутренние процессы во время выборов. Об этом заявил заместитель начальника Управления разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора Александр Ижко в ЦИК России.

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