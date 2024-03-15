Болгария начнет выдавать с 1 апреля шенгенские визы россиянам

Болгария впервые начнет оформлять для граждан России шенгенские визы с 1 апреля, пишет ТАСС.Как рассказали в посольстве республики, с подачей заявлений для шенгенских виз будут работать консульская служба посольства Болгарии в Москве и генконсульство в Санкт Петербурге.
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