В Беларуси новый Haval F7 оказался намного дешевле, чем в России

У соседей открыли приём заявок на «семёрку» второго поколения. Комплектации идентичны российским, а прайс-листы демократичнее: базовый Haval F7 стоит 82,5 тысячи белорусских рублей (2,31 миллиона российских рублей), тогда как в нашей стране стартовая цена составляет 2,7 миллиона рублей.
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