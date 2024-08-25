В Беларуси новый Haval F7 оказался намного дешевле, чем в России

У соседей открыли приём заявок на «семёрку» второго поколения. Комплектации идентичны российским, а прайс-листы демократичнее: базовый Haval F7 стоит 82,5 тысячи белорусских рублей (2,31 миллиона российских рублей), тогда как в нашей стране стартовая цена составляет 2,7 миллиона рублей.