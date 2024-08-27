Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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Что это за штука? 15 предметов-загадок и их разгадка

Что это за штука? 15 предметов-загадок и их разгадка

На самом деле, это могут быть вполне простые и обыденные предметы. Но когда находишь какую-то штуку в неожиданном месте, мозг порой отключается и выдает лишь странные и даже заговорческие предположения, но только не правильные.

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