Что это за штука? 15 предметов-загадок и их разгадка

На самом деле, это могут быть вполне простые и обыденные предметы. Но когда находишь какую-то штуку в неожиданном месте, мозг порой отключается и выдает лишь странные и даже заговорческие предположения, но только не правильные.
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