В Словакии оценили последствия остановки транзита нефти РФ через Украину

Депутат Гашпар: остановка транзита нефти РФ через Украину ударит по Европе Дискуссия в Верховной раде Украины и намерение ее президента Владимира Зеленского остановить транзит российской нефти через республику однозначно ударит по Европе, заявил ТАСС вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.