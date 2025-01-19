В Словакии оценили последствия остановки транзита нефти РФ через Украину

Депутат Гашпар: остановка транзита нефти РФ через Украину ударит по Европе Дискуссия в Верховной раде Украины и намерение ее президента Владимира Зеленского остановить транзит российской нефти через республику однозначно ударит по Европе, заявил ТАСС вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.
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