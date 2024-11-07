Зима 2024-2025: Синоптики предупреждают о аномальных погодных явлениях! Юлия ЧелкановаСиноптики прогнозируют, что зима 2024-2025 годов будет отличаться аномальными температурными колебаниями в Центральной России.
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