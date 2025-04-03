Экс-глава ФБК отреагировал на данные о задержании своего отца после обысков

Информация о том, что отца бывшего руководителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) Леонида Волкова (признан в РФ иностранным агентом и внесен в реестр экстремистов) задержали после обыска, не соответствует действительности.
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