Экс-глава ФБК отреагировал на данные о задержании своего отца после обысков

Информация о том, что отца бывшего руководителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) Леонида Волкова (признан в РФ иностранным агентом и внесен в реестр экстремистов) задержали после обыска, не соответствует действительности.