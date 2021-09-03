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ЦИК: в 55 странах откроются 93 избирательных участка для досрочного голосования в Госдуму

ЦИК: в 55 странах откроются 93 избирательных участка для досрочного голосования в Госдуму

© РИА Новости / Константин МихальчевскийПерейти в фотобанкЧитать ria.ru в Досрочное голосование на выборах в Госдуму на избирательных участках, образованных за пределами РФ, начинается с 3 сентября, следует из календарного плана российского ЦИК.

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