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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

ЗАГС ЯНАО самые необычные свадебные локации 2023 года

ЗАГС ЯНАО самые необычные свадебные локации 2023 года

На Ямале все популярнее становятся выездные регистрации браков. Заключить семейный союз в необычной обстановке мечтают многие пары, и сотрудники ЗАГС приветствуют их творческий подход к одному из главных событий в жизни.

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