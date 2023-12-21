ЗАГС ЯНАО самые необычные свадебные локации 2023 года

На Ямале все популярнее становятся выездные регистрации браков. Заключить семейный союз в необычной обстановке мечтают многие пары, и сотрудники ЗАГС приветствуют их творческий подход к одному из главных событий в жизни.
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