«Читайте, завидуйте, я гражданин» ...

сергей кондраш Зачем толочь воду в ступе? Очередное "спускание пара с котла" недовольства населения мерзотниками, окопавшимися у "кормушки".( а кошка слушает, да ест....")

ВН Валерий Николаевич Сколько высокопарной и при этом бессмысленной болтовни! А вы главу спросили, согласен ли он с этим? Да нет, конечно