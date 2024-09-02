Аргументы недели «Читайте, завидуйте, я гражданин» . Тема двойного гражданства в России вызывает много споров.
«Читайте, завидуйте, я гражданин» ...
Комментарии
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сергей кондраш
Зачем толочь воду в ступе? Очередное "спускание пара с котла" недовольства населения мерзотниками, окопавшимися у "кормушки".( а кошка слушает, да ест....")
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6 час.
ВН
Валерий Николаевич
Сколько высокопарной и при этом бессмысленной болтовни! А вы главу спросили, согласен ли он с этим? Да нет, конечно
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2 час.
Сергей Захаров
Из Коституции убрать разрешение на двойное гражданство. Кто отказался, лишить гражданство в РФ и выдворить из России, экспроприатируя всю собственность в РФ.
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45 мин.
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