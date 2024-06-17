Инвестпалата: санкции на Мосбиржу не повлияют на обмен иностранными активами

В организаторе торгов по обмену заблокированными активами между российскими инвесторами и иностранными — брокере «Инвестиционная палата» считают, что санкции на Московскую биржу и ее дочерние организации не окажут существенного влияния на выкуп нерезидентами заблокированных иностранных ценных бумаг россиян.
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