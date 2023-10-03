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Закон, порядок, государство

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Военные врачи Западного военного округа оказывают всю необходимую медицинскую помощь военнослужащим на Купянском направлении

Военные врачи Западного военного округа оказывают всю необходимую медицинскую помощь военнослужащим на Купянском направлении

К военным медикам ЗВО эвакуируют военнослужащих и мирных жителей, которым невозможно оказать медицинскую помощь на месте, санитарными вертолетами и автомобильным транспортом.

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