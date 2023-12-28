Продажи One Piece: Pirate Warriors 4 перешагнули отметку в 3 миллиона копий На данный мом...

Продажи One Piece: Pirate Warriors 4 перешагнули отметку в 3 миллиона копийНа данный момент продажи One Piece: Pirate Warriors 4 составили 3 миллиона копий: Bandai Namco объявила об этом, сообщив, что общий объем продаж серии Pirate Warriors достиг 9 миллионов копий.
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