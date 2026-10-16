Эксперт Татьяна Кожевникова из Института экономики роста предсказала, что в 2027 году начинающим специалистам в ИТ, рекламе и других сферах будет сложно найти работу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- НН Похоронщики выбро...
- Священник Берегов...
- «Заводим новых Ал...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым