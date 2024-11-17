В московском метро появилось 45-метровое панно с грузовиками ЗиЛ: фото

На Троицкой линии подземки завершился монтаж панелей на стенах будущей станции «ЗиЛ». Пассажиры смогут увидеть краткую иллюстрацию развития завода имени Лихачёва: от первого грузовика СССР АМО-Ф-15 до последней модели автогиганта — бортового ЗиЛ-4331.
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