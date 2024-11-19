В Петербурге появился цифровой полигон для борьбы с кибератаками на предприятия

Он включает в себя симуляцию инфраструктуры банковского учреждения и IT-компании Ученые Петербургского Федерального исследовательского центра РАН (СПб ФИЦ РАН) смогли создать цифровой полигон, который позволяет тестировать различные методы защиты от внешних угроз.