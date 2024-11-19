В Петербурге появился цифровой полигон для борьбы с кибератаками на предприятия

Он включает в себя симуляцию инфраструктуры банковского учреждения и IT-компании Ученые Петербургского Федерального исследовательского центра РАН (СПб ФИЦ РАН) смогли создать цифровой полигон, который позволяет тестировать различные методы защиты от внешних угроз.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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