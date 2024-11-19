НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

137 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgenija Palette
    Народ-то ВСЁ ПОМНИТ...В школы могут вер...
  • Evgenija Palette
    Хорошо бы еще - ГРЕЧЕСКИЙ и ЛАТЫНЬ! ( В "отсталой" России, как расписывали жиды в 17-м, моя родная бабушка  в выпускн...В школы могут вер...
  • Alex Zim
    Ворота в ПИТЕР для азербайджанцев открыли настежь.Александр Беглов ...

В Петербурге появился цифровой полигон для борьбы с кибератаками на предприятия

В Петербурге появился цифровой полигон для борьбы с кибератаками на предприятия

Он включает в себя симуляцию инфраструктуры банковского учреждения и IT-компании Ученые Петербургского Федерального исследовательского центра РАН (СПб ФИЦ РАН) смогли создать цифровой полигон, который позволяет тестировать различные методы защиты от внешних угроз.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх