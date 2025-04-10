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Царьград

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Не стал молчать. Такер Карлсон рассказал тайну об американской власти. Почему раньше не говорил?

Не стал молчать. Такер Карлсон рассказал тайну об американской власти. Почему раньше не говорил?

Такер Карлсон заявил, что США проиграли Россию в войне на Украине, обвинив Пентагон и Госдеп в некомпетентности и втягивании страны в авантюрный конфликт.

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