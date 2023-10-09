Турецкий дипломат: надеемся на продуктивную встречу в Москве по зерновой сделке

Анкара надеется на продуктивность переговоров Россия-ООН в Москве по "зерновой сделке". Об этом заявил РИА Новости диписточник в столице Турции Генсек ЮНКТАД Ребека Гринспен и заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс прибудут в Москву 9 октября, чтобы обсудить вопросов продовольственной безопасности.