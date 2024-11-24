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Все чаще смерть грозит женщинам Германии за мини-юбку

Все чаще смерть грозит женщинам Германии за мини-юбку

Все чаще смерть грозит женщинам Германии за мини-юбку Ирэн ОрлонскаяМигранты направляются в Европу в поисках лучшей жизни, однако многие из них не проявляют стремления интегрироваться в местную культуру.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Далее будет только хуже! Это будет полу арабский народ лет через 10 и Законы будут другими! К чему стремится и наше Правительство Мишустина, а более 10 млн. мигрантов будут играть всё большую роль в нашей жизни. Назад уже не отыграть!
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