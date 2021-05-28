Темы дня

122 015 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Мельников Александр
    Если бы не русская армия на Кавказе, то не было бы там ни одного народа к сегодняшним временам. Но сегодняшние, так н...Затулин внёс на р...
  • Мельников Александр
    Юноша, мы не настолько близки чтобы вы могли меня называть Саша. Не вам судить что я в жизни сделал или не сделал. И ...Затулин внёс на р...
  • Сергей Гре_в
    надо немного поостыть.. так можно реально на кинжал наткнуться.. самое простое - не лезть в их разборки.. это политик...Затулин внёс на р...

Абсолютная победа Башара Асада

Абсолютная победа Башара Асада

Башар Хафез аль-Асад, действующий президент Сирийской Арабской Республики, верховный главнокомандующий вооружёнными силами Сирии и секретарь сирийского регионального отделения партии Баас, победил на президентских выборах, набрав 95,1% голосов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх