«Нас ждет унизительный разгром»: Стрелков предрек России поражение в Сирии и Карабахе

Артем ЧирковПолитика«Нас ждет унизительный разгром»: Стрелков предрек России поражение в Сирии и КарабахеБывший глава минобороны ДНР Игорь Стрелков прогнозирует, что Россия потерпит поражение в «сирийско-закавказском узле».Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГеннадий БережновЧего этот пораженец то стонет. Кто его просит смердить? Сам профукал компанию и теперь зуд мешает жить.Павел КА ведь Стрелков, вроде бы, был адекватным человеком. Теперь же превратился в какого-то Гиркина.Комментировать
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