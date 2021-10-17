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«Нас ждет унизительный разгром»: Стрелков предрек России поражение в Сирии и Карабахе

«Нас ждет унизительный разгром»: Стрелков предрек России поражение в Сирии и Карабахе

Бывший глава минобороны ДНР Игорь Стрелков прогнозирует, что Россия потерпит поражение в «сирийско-закавказском узле».

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Геннадий Бережнов
Чего этот пораженец то стонет. Кто его просит смердить? Сам профукал компанию и теперь зуд мешает жить.
Павел К
А ведь Стрелков, вроде бы, был адекватным человеком. Теперь же превратился в какого-то Гиркина.

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