Мать посадили "за то, что родила много детей": Ад в Саратове. Элина Жгутова бьёт тревогу

Игорь Матыс

Если опека будет помогать в подобных ситуациях с получением жилья - начальство этого не оценит, а вот отобрать детей у матери, да еще назначить алименты - это ж какая сумасшедшая работа проведена, явно похвалят, а то и премию дадут. Вся сущность российских чиновников