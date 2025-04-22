Коллаж Царьград Пока чиновники требуют от русских повышать демографию, в Саратове ад - мать посадили "за то, что родила много детей".
Мать посадили "за то, что родила много детей": Ад в Саратове. Элина Жгутова бьёт тревогу
Комментарии
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Игорь Матыс
Если опека будет помогать в подобных ситуациях с получением жилья - начальство этого не оценит, а вот отобрать детей у матери, да еще назначить алименты - это ж какая сумасшедшая работа проведена, явно похвалят, а то и премию дадут. Вся сущность российских чиновников
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13 час.
Горыныч
Чиновничков от опеки и их руководителей проверить на коррупцию и посадить с конфискацией. Появятся свободные дома-квартиры. Их раздать многодетным коренным русским.
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4 час.
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