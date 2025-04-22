ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
ГлавнаяБлогПравила сайтаВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

18 643 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Майя Majesty
    Почему?Выгнала сына, а с...
  • Майя Majesty
    Это еще кого сама Алла Борисовна у кого увела)) Даже история при жизни не умалчивает.. Ей кто-то из "цеха" может и по...А в ответ - тишин...
  • Майя Majesty
    Мне нравится «Я вас запишу в очередь на "спросить". Вы — пятый».)))Что сказать, если...

Мать посадили "за то, что родила много детей": Ад в Саратове. Элина Жгутова бьёт тревогу

Мать посадили "за то, что родила много детей": Ад в Саратове. Элина Жгутова бьёт тревогу

Коллаж Царьград Пока чиновники требуют от русских повышать демографию, в Саратове ад - мать посадили "за то, что родила много детей".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Матыс
Если опека будет помогать в подобных ситуациях с получением жилья - начальство этого не оценит, а вот отобрать детей у матери, да еще назначить алименты - это ж какая сумасшедшая работа проведена, явно похвалят, а то и премию дадут. Вся сущность российских чиновников
Ответить
13 час.
Горыныч
Чиновничков от опеки и их руководителей проверить на коррупцию и посадить с конфискацией. Появятся свободные дома-квартиры. Их раздать многодетным коренным русским.
Ответить
4 час.
наверх