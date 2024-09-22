На севере Волгоградской области обнаружены обломки БПЛА

Обломки беспилотного летального аппарата обнаружены возле трансформаторной подстанции в Новониколаевском районе на севере Волгоградской области, сообщает 22 сентября региональное информагентство «Высота 102».
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