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Блинкен заявил, что Россия и Китай убеждают другие страны, что США переживают упадок

Блинкен заявил, что Россия и Китай убеждают другие страны, что США переживают упадок

ВАШИНГТОН, 10 авг – РИА Новости. Россия и Китай убеждают зарубежных контрагентов в том, что США переживают упадок - это не так, но Америке необходимо действовать, чтобы не утратить глобального лидерства, сказал госсекретарь США Энтони Блинкен.

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