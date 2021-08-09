Блинкен заявил, что Россия и Китай убеждают другие страны, что США переживают упадок

ВАШИНГТОН, 10 авг – РИА Новости. Россия и Китай убеждают зарубежных контрагентов в том, что США переживают упадок - это не так, но Америке необходимо действовать, чтобы не утратить глобального лидерства, сказал госсекретарь США Энтони Блинкен.