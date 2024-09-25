Опасны ли бананы с бордовыми пятнами и можно ли их употреблять в пищу

Банан — это полезный фрукт (с точки зрения ботаники он представляет собой многосеменную толстокожую ягоду), который предотвращает тромбообразование и стимулирует микроциркуляцию крови, снижает уровень плохого холестерина, улучшает микрофлору кишечника, а также имеет ряд других положительных свойств.